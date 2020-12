vor 5 Stunden Karlsruhe Weihnachtsgruß von Oberbürgermeister Frank Mentrup: "Ich sage von ganzem Herzen Danke"

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen - Zeit, um auf die vergangenen 12 Monate zurückzuschauen, aber auch, um die noch bevorstehenden Herausforderungen in den Fokus zu nehmen. So lässt auch Oberbürgermeister Frank Mentrup das Jahr 2020 in einem Weihnachtsgruß nochmal Revue passieren und bedankt sich bei allen Unterstützern in diesem "wahrlich außergewöhnlichen Jahr".