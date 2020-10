vor 2 Stunden Karlsruhe Wegen Körperverletzung: 32-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Donnerstag, den 08. Oktober, ein 32-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt. Er soll einem 22-Jährigen am Mittwochmorgen mit einer Bierflasche schwere Verletzungen zugefügt haben. Die Tat ereignete sich am Haltestellenbereich des Karlsruher Hauptbahnhofs.