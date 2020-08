vor 2 Stunden Karlsruhe Wegen Brandgefahr: Mehrere Autos am Epplesee abgeschleppt - Polizei rät von weiterem Besuch ab

Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilt, wurden am Epplesee in Rheinstetten mehrere Autos abgeschleppt. Bedienstete der Stadt Rheinstetten und der Polizei Karlsruhe wurden in Zuge dessen teilweise wüst beschimpft. Zudem wurde die Kapazitätsgrenze am See schon früh erreicht.