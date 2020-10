vor 1 Stunde Karlsruhe Wegen Beziehungsstreit? Mehrere Männer prügeln sich in Restaurant

Am Samstagabend, den 03. Oktober, kam es in einem Restaurant der Karlsruher Innenstadt zu einer Schlägerei. Hintergrund soll die Beziehung zu einer Frau gewesen sein, was dazu führte, dass 10 bis 12 Männer aufeinander losgingen. Bei der Prügelei wurden auch Stuhlbeine benutzt.