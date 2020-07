vor 8 Stunden Stuttgart Wechselhaftes Wetter im Südwesten am Wochenende

Das Wetter wird am Wochenende in Baden-Württemberg wechselhaft. Am Freitagvormittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst Wolken und einige Schauer. Ab dem Mittag soll es teils kräftig gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad im Bergland und 28 Grad in der Kurpfalz.