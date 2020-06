vor 3 Stunden Karlsruhe Wechsel am Bundesverfassungsgericht: Neuer Präsident ist Stephan Harbarth

Am Bundesverfassungsgericht hat es an einen Wechsel an der Spitze gegeben: Die Amtszeit von Andreas Voßkuhle als Präsident des obersten Gerichts in Deutschland endete am vergangenen Montag. Es folgt Stephan Harbarth.