Die Karlsruher Polizei warnt vor Taschendieben: Am Donnerstag wurden vier Taschendiebstähle gemeldet. Gerade in der Urlaubszeit seien wieder vermehrt Kriminelle aktiv und suchten vorwiegend an belebten Orten nach günstigen Gelegenheiten.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe feststellte, waren am Donnerstag in Karlsruhe Taschendiebe unterwegs. In einer Straßenbahn wurde in der Zeit zwischen 10.20 Uhr und 10.45 Uhr in der Innenstadt einer Seniorin der Geldbeutel aus dem Rucksack gestohlen. Auch in einer Bahn von Karlsruhe nach Grötzingen kam einer älteren Frau die Handtasche abhanden.

An einem Café in der Weststadt stahl möglicherweise eine neben ihm an der Außenbestuhlung sitzende Frau einem 52-Jährigen die Geldbörse mit 100 Euro Bargeld mit diversen Geldkarten. Schließlich vermisste am Europaplatz gegen 15.45 Uhr ein 57-Jähriger sein Portemonnaie.

Tipps der Polizei

Die Polizei weist darauf hin, dass gerade in der Urlaubszeit vermehrt wieder Taschendiebe aktiv sind und vorwiegend an belebten Orten günstige Gelegenheiten suchen. Die Polizei rät: