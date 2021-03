Bevor Mitte April das Tiefbauamt mit der Modernisierung des Edeltrudtunnels beginnt, laufen in dieser Woche bereits einige Vorarbeiten an, die teilweise Auswirkungen auf die Verkehrsführung auf der Südtangente haben. Hierbei handelt es sich um die Herstellung von Kabelprovisorien sowie um eine große Tunnelrevision. Letztere ist erforderlich, um die Funktionsfähigkeit der jetzigen Tunnelbetriebstechnik sicherzustellen bis die neue Technik dann installiert wird. Andernfalls könnte der Verkehr im Tunnel während der gesamten Baumaßnahme nicht aufrechterhalten werden.

"Diese Vorarbeiten beginnen am Mittwoch, 24. März, und werden bis Donnerstag, 1. April, jeweils in den Nachtstunden zwischen 19 Uhr und 5 Uhr und am Wochenende ganztägig durchgeführt. In dieser Zeit wird der Verkehr in Fahrtrichtung Wörth einstreifig durch den Tunnel geführt, während die Fahrtrichtung Durlach ohne Einschränkungen bleibt", erklärt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Hauptarbeit beginnt am 12. April

Nach den Osterfeiertagen erfolgt die eigentliche Tunnelrevision, für die jeweils eine Tunnelröhre von Dienstag, 6. April, bis Sonntag, 11. April, voll gesperrt werden muss. Diese Wartungsarbeiten finden ebenfalls in den Nachtstunden zwischen 19 Uhr und 5 Uhr statt. Dabei wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen auf einen Fahrstreifen reduziert und jeweils im Gegenverkehr durch die Parallelröhre geleitet. Tagsüber bestehen keine Einschränkungen.

Am Sonntag, 11. April, erfolgt abschließend die Einrichtung der Verkehrssicherung für den eigentlichen Baubeginn am darauffolgenden Montag, 12. April. Ab diesem Zeitpunkt werden zwischen dem Bulacher Kreuz und dem Schwarzwaldkreuz die Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen etwas eingeengt und die zulässige Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer reduziert. Dem Verkehr stehen jedoch in beiden Richtungen weiterhin zwei Fahrstreifen in den Hauptverkehrszeiten zur Verfügung. Gleichzeitig wird in dieser ersten Bauphase auch an der L 605 von Ettlingen kommend die Auffahrt auf die Südtangente Richtung Durlach gesperrt werden.

Umfassende Arbeiten

"Da nicht alle Arbeiten unter einer zweistreifigen Verkehrsführung in beiden Fahrtrichtungen bewerkstelligt werden können, sind in den verkehrsärmeren Zeiten in den Abend- und Nachtstunden beziehungsweise am Wochenende teilweise zusätzliche Reduzierungen auf einen Fahrstreifen je Fahrtrichtung erforderlich. In der ersten Bauphase wird zunächst in den Seitenbereichen gearbeitet", so die Stadt weiter.

Hier müssen neue Leerrohre und Schächte für die später zu verlegenden Kabelverbindungen zu den einzelnen Betriebseinrichtungen, wie beispielsweise Lichtsignale oder Wechselverkehrszeichen, erstellt werden. Das Baufeld liegt dabei zwischen dem Bulacher Kreuz im Westen und dem Schwarzwaldkreuz im Osten. Es umfasst neben dem Edeltrudtunnel auch den nach Osten anschließenden Fahrbahntrog unter der Güterbahntrasse.

Die Modernisierung des Edeltrudtunnel umfasst neben der Erneuerung und Nachrüstung der Tunnelbetriebs- und Sicherheitstechnik auf den aktuellen Stand der Technik auch die gesamte Erneuerung der Fahrbahnen sowie eine Bauwerkssanierung im Tunnel und im Trog. Insgesamt wird damit die Verkehrssicherheit insbesondere im Tunnel deutlich erhöht.

Bauende für Ende 2022 geplant

Der größte Eingriff in den Verkehr wird im Zeitraum zwischen Juli und September 2021 stattfinden, denn dann steht im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Durlach nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Maßnahme wurde intensiv mit den Bauvorhaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe an den umliegenden Bundesfern- und Landesstraßen abgestimmt. Im Bereich der Bundesautobahn A 5 wird es zudem in diesem Jahr keine größere Baumaßnahme im Umfeld geben, so dass die A 5 in Verbindung mit der L 605 über die Anschlussstelle Karlsruhe Süd auch als Ausweichroute genutzt werden kann.

Das Bauende für die Modernisierung des Edeltrudtunnel ist für Ende 2022 geplant. Das Tiefbauamt bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Behinderungen.