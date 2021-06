06.06.2021 15:00 Verena Müller-Witt Karlsruhe Vom Abfall zum Problem - Karlsruher AfA erklärt: Was passiert, wenn ich meinen Müll nicht richtig trenne?

Essensreste, Plastik-Verpackungen und alte Zeitungen. Sie alle verbindet eine Gemeinsamkeit: Es handelt sich hierbei um Müll. Müll, der auf drei verschiedene Weisen entsorgt werden muss. Doch viele nehmen die Mülltrennung nicht ernst und werfen Apfel, Pizzakarton und Co. in einen Pott. Getreu dem Motto: "Kommt später ja eh alles zusammen". Doch ist dem so? ka-news.de hat beim Amt für Abfallwirtschaft (AfA) nachgefragt, wie wichtig Mülltrennung für Karlsruhe wirklich ist.