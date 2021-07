vor 1 Stunde Carsten Kitter Karlsruhe Bezahlbares Wohnen gegen Klimaschutz: Karlsruher Volkswohnungen stehen auch nach Corona vor großen Herausforderungen

Die Volkswohnungen Karlsruhe sind für jede achte Mietwohnung in der Fächerstadt verantwortlich und das Wohnungsunternehmen will sich auch in der Krise ein verlässlicher Partner für Stadt und Mieter sein. Doch neben der Corona-Krise muss sie dabei auch die Herausforderungen des Klimawandels bekämpfen. Wie dies gelingen soll, erklärten heute Geschäftsführer Stefan Storz und Karlsruhes Bürgermeister Daniel Fluhrer auf der Jahrespressekonferenz der Volkswohnungen.