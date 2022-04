vor 1 Stunde Stuttgart Viel Sonnenschein zu Ostern im Südwesten

Die Menschen in Baden-Württemberg dürfen sich zu Ostern auf viel Sonne und milde Temperaturen freuen. Nach einzelnen Gewittern mit Starkregen am Gründonnerstag soll es am Karfreitag nur noch im Südosten des Landes letzte Schauer geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Freitag seien maximal 16 Grad auf der Alb und 22 Grad im Oberrheingraben zu erwarten. "Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken", sagte ein DWD-Sprecher am Donnerstag.