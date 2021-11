Video: So lief der Sturm aufs Karlsruher Rathaus zum Faschingsauftakt 2021

Am 11. November startet traditionell die fünfte Jahreszeit. Nachdem der Rathaussturm zum letztjährigen Faschingsauftakt nur virtuell stattfand, gab es in diesem Jahr wieder ein Live-Event, wenn auch deutlich kleiner als gewohnt. Thomas Riedel hat den Sturm auf die Stadtverwaltung mitsamt Schlüsselübergabe mit einem Video begleitet.

Am Donnerstag, 11. November, um 16.33 Uhr ist es so weit. Der Sturm auf das Karlsruher Rathaus beginnt. Auf einer kleinen Bühne auf dem Marktplatz "kämpfen" Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup und der Präsident des Festausschusses Karlsruher Fastnacht, Michael Maier, (FKF) um den Rathausschlüssel, der letztlich in den Händen der Karnevalisten landet.