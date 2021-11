Versuchter Mord am Marktplatz: Radfahrer von 57-Jährigem angegriffen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Donnerstag durch das Amtsgericht Karlsruhe Haftbefehl gegen einen 57-jährigen Mann erlassen. Dem Beschuldigten wird versuchter Mord vorgeworfen, wobei er einen 26-jährigen Radfahrer mit den Fäusten angriff und diesen so auf die Gleisen befördert habe.

Nach Angaben der Polizei soll der Mann am Mittwochabend an der Straßenbahnhaltestelle Marktplatz gestanden und einem 26-jähriger Radfahrer, der an ihm vorbeifuhr, einen Faustschlag gegen die Brust versetzt haben.

Daraufhin sei der 26-Jährige mit seinem Fahrrad auf den Gleiskörper der Straßenbahn gefallen. Der Fahrer einer gerade in die Haltestelle einfahrenden Straßenbahn habe eine Notbremsung eingeleitet und sei mit der Bahn gerade noch vor dem am Boden Liegenden zum Stehen gekommen.