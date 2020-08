vor 3 Stunden Stuttgart Es kühlt wieder ab: Verregnetes Wochenendwetter im Südwesten

Das Wetter wird am Wochenende im Südwesten regnerisch: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den frühen Vormittag Regen und Gewitter. Im Laufe des Tages soll der Niederschlag wieder abklingen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 Grad im Bergland und 27 Grad am Rhein. In der Nacht zum Sonntag kühlt es auf 17 bis 11 Grad ab.