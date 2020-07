Vermisster Rentner aus Knielingen tot in Waldstück bei Rheinstetten gefunden

Der seit dem 23. Juni vermisste 89-jährige Senior aus Karlsruhe-Knielingen wurde am Donnerstag, 3. Juli, tot aufgefunden.

Freitag, 3. Juli

22:27 Vermisster tot aufgefunden

Der Mann wurde nach Angaben der Polizei in einer Pressemeldung tot in einem Waldstück bei Rheinstetten-Forchheim aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Der Mann war auf Medikamente angewiesen und befand sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Donnerstag, 25. Juni

16:25 Vermisster soll nahe Sindelfingen gesehen worden sein

Zwischenzeitlich meldete sich eine Zeugin und teilte mit, den Vermissten am Dienstag, 23. Juni, gegen 16 Uhr in 71069 Darmsheim bei Sindelfingen gesehen zu haben.

"Aufgrund des direkten Kontaktes ist sich die Zeugin sicher, dass es sich um den Vermissten handelte", erklärt die Polizei in einer Pressemeldung.

Mittwoch, 24. Juni

21:23 Vermisster könnte in hilfloser Lage sein

Der in Knielingen wohnhafte Senior ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, erklärt die Polizei in einer Pressemeldung.

Der Artikel wurde nachträglich bearbeitet.