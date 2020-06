Vermisst in Karlsruhe: Wer hat Werner Herb gesehen?

Seit Dienstag, 23. Juni, wird der 89-jährige Werner Herb vermisst. Er wurde am Dienstag gegen 15 Uhr in Karlsruhe-Oberreut zuletzt gesehen, als er mit seinem Auto unterwegs war. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

Bei dem Fahrzeug des Vermissten handelt es sich um einen blauen Opel Agila mit dem amtlichen Kennzeichen KA-WH 432. Der in Knielingen wohnhafte Werner Herb ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, erklärt die Polizei in einer Pressemeldung.

Er ist zirka 1, 70 Meter groß, schlank, hat graue, kurze Haare und ist Brillenträger. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/6665555 in Verbindung zu setzen.