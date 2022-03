vor 1 Stunde Karlsruhe Verkehrskontrolle in der Kaiserstraße Karlsruhe: Die meisten Verstöße begehen Radfahrer

Am Dienstag führten der kommunale Ordnungsdienst der Stadt Karlsruhe und die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe von 10 Uhr bis 13 Uhr ein weiteres Mal Kontrollen in der Fußgängerzone der Kaiserstraße durch. Das Ziel: Die verbotswidrige Benutzung durch Radfahrer und Kraftfahrzeugführer zu unterbinden. Grund für die Kontrollen waren unter anderem zunehmende Beschwerden aus der Bevölkerung. Wie das Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung informiert wurden allein in diesem Zeitraum über 100 Verstöße festgestellt - die meisten von Radfahrern.