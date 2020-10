vor 26 Minuten Karlsruhe Verdi-Stellungnahme zu kurzfristigen Streiks bei den VBK

Die Gewerkschaft Verdi hat in einer Pressemitteilung Stellung zu den kurzfristigen Streiks im ÖPNV in Karlsruhe bezogen. In der Mitteilung erklärt Verdi-Geschäftsführer Thorsten Dossow, dass die Verkehrsbetriebe Karlsruhe den Fahrdienst aus Sicherheitsgründen eingestellt haben. Den Fahrdienst zu bestreiken war von Arbeitnehmer-Seite nicht geplant.