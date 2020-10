Verdi: Großer Warnstreik in Karlsruhe geplant

Verdi Mittelbaden-Nordschwarzwald reagiert auf das Angebot der Arbeitgeber für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes mit einer Ausweitung der Warnstreiks in dieser Woche.

"Die angebotenen geringen Entgeltsteigerungen nach sieben Nullmonaten bedeuten faktisch 36 Monate Stagnation bei den Gehältern, da am 1. Januar mit dem Ende der Mehrwertsteuersenkung die Inflation zurückkommen wird", heißt es in einer Pressemitteilung.

Martin Gross, ver.di Landesbezirksleitererklärte: „Mit diesem enttäuschenden Angebot, das den Beschäftigten drei lange Jahre keine Reallohnsteigerung bringen würde, ist klar: Wir werden jetzt vor der entscheidenden Tarifrunde nicht nachlassen, sondern nachlegen."

Städtisches Klinikum vom Streik betroffen

Für Karlsruhe bedeutet dies konkret, dass das städtische Klinikum Karlsruhe am 20. Oktober mit Beginn der Frühschicht bis Ende der Spätschicht bestreikt wird, was zu Einschränkungen um Krankenhausbetrieb führen kann. Die Nachtdienste sind aber nicht betroffen. Dies verkündete das Klinikum in einer Pressemitteilung.

Weiter heißt es in dieser: "Die Geschäftsführung des Klinikums hat im Vorfeld Vorkehrungen zur Sicherstellung der Patientenversorgung getroffen. So wurde unter anderem eine entsprechende Notdienstvereinbarung mit ver.di vereinbart. Die Notdienstvereinbarung regelt die Sicherstellung der notfallmäßigen medizinischen, pflegerischen und sonstigen Versorgung der Patienten."

"Behandlungen und Operationen, die aus medizinischer Sicht verlegbar waren, haben wir verschoben. Alle lebensnotwendigen Operationen werden durchgeführt, alle Notfälle aufgenommen und versorgt“, so Michael Geißler, medizinischer Geschäftsführer des Klinikums.