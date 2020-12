vor 5 Stunden Karlsruhe Ursache unbekannt: Hausbrand am Sonntagmorgen in Linkenheim-Hochstetten - keine Verletzten

Am Sonntagmorgen gegen 10.50 Uhr kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Linkenheim-Hochstetten. Aus bislang ungeklärten Umständen geriet ein Zimmer im Obergeschoss des Anwesens in Brand. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.