vor 3 Stunden Karlsruhe "Unvereinbar mit dem Grundgesetz": Karlsruhe kippt Berliner Mietendeckel

Die Entscheidung bezüglich "Mietendeckel" ist gefallen. Das gab die Seite "Mietercheck.de" heute in einer Pressemitteilung bekannt. Darin heißt es: "Mit dem Beschluss hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln) für unvereinbar mit dem Grundgesetz und deshalb für nichtig erklärt." Davor wurden durch den Mietendeckel die meisten Mieten in Berlin vorübergehend eingefroren. Die Mietercheck GmbH begrüße diesen Entschluss.