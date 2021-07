Eine eher ungewöhnliche Rettungsaktion ereignete sich in der Nacht zum Sonntag, 4. Juli in der Nähe des Altrheinarms bei Eggenstein-Leopoldshafen.

"Auf einer Streifenfahrt an Land fiel den Beamten der Wasserschutzpolizei Karlsruhe auf einem zuvor noch überschwemmten Feldweg eine Pfütze auf, in der sich zirka 30 junge Karpfen befanden. Kurzerhand wurden die Tiere geborgen und fachmännisch in den dortigen Altrheinarm umgesiedelt", so die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.