Sie balancieren in schwindelerregender Höhe oder stellen sich vor den herannahenden Zug: Die Jagd nach dem Selfie mit den meisten Likes lässt vor allem junge Smartphone-Benutzer als "Smartphone Zombies", kurz "Smobies", oft die Gefahr vergessen. Doch woran liegt das? Und wie wirkt die Polizei hier präventiv entgegen? ka-news.de hat bei Jürgen Ell von der Polizeiprävention Karlsruhe nachgefragt.

Kopfhörer im Ohr, Blick auf das Smartphone. "Smombies", so das Kofferwort, nehmen ihre Umwelt oft nur am Rande wahr, die eigentliche Aufmerksamkeit gilt dem blinkenden Mobilgerät in ihrer Hand.

Zusammen mit dem Druck der sozialen Medien, stets das spektakulärste Selbstporträt abzuliefern, kann das eine mitunter sogar zur tödlichen Kombination werden - so wie Ende Oktober in Bruchsal: Auf der Jagd nach dem besten Bild fällt ein 17-Jähriger vom Kofferraum des fahrenden Wagens seines Freundes und wird dabei tödlich verletzt.

Doch waghalsige "Selfies" sind nicht einmal das größte Problem, weiß Polizeioberkommissar Jürgen Ell. Vor allem die Unachtsamkeit und Abgelenktheit durch den Blick auf das Smartphone kann im Straßenverkehr zum großen Problem werden.

Acht Unfälle pro Jahr durch Unachtsamkeit

Während etwa ein Unfall pro Jahr auf gefährliche Foto-Aktionen zurückzuführen sei, passieren nach Angaben der Polizei Karlsruhe jährlich acht Unfälle durch Unachtsamkeit im Straßenverkehr. 2018 endete der letzte Unfall in Ruppür tödlich. Daneben gebe es pro Jahr etwa 10 bis 15 leichte oder Beinaheunfälle.

Das Problem: "Im Nachhinein ist es immer schwer, einen Unfall auf ein Selfie zurückzuführen" erklärt Jürgen Ell vom Referat Prävention im Gespräch mit ka-news.de. "Das wird ja so nicht vermerkt. Und die Prävention wird ja immer erst informiert, wenn ein Unfall schon passiert ist. Wir müssen früher ansetzen."

Die Polizei versuche bereits durch Gespräche und Übungen ab der 4. Klasse solchen Situationen vorzubeugen. "Wir fragen die Jugendlichen dann immer, wie lange seid ihr unterwegs, was könnte euch in dieser Situation alles passieren?" so Ell.

"Denkt doch auch mal an die Straßenbahnfahrer"

Auch das sichere Verhalten in Bus und Bahn werde zusammen mit den Verkehrsbetrieben trainiert. "Die Schüler setzen Kopfhörer auf und müssen dann die Hand heben, wenn sie den Bus oder die Bahn hören. Das passiert natürlich immer viel zu spät", so der Polizeioberkommissar.

Dabei sei vielen jungen Menschen gar nicht bewusst, in welcher Gefahr sie sich damit befinden. "Kinder und Jugendliche haben zum Beispiel keine Ahnung, was so eine Straßenbahn wiegt", meint Ell. Um die jungen Smartphone-Nutzer für die Gefahren ihres Verhaltens zu sensibilisieren, führt der Präventions-Experte ihnen die möglichen folgenschweren Konsequenzen vor Augen.

"Denkt doch auch mal an die Straßenbahnfahrer, sage ich dann. Die sind total traumatisiert", so Ell. "Und neben dem Schock kommen auf die Unfallverursacher hohe Kosten zu." Zwölf Mal im Jahr trainieren die Präventions-Experten daher das richtige Verhalten im Straßenverkehr mit den Karlsruher Schülern.

Sieben Sekunden können schon ausreichen

Der Polizeioberkommissar möchte dabei den Schülern durchaus ihre Meinung lassen, wie er im Gespräch mit ka-news.de erklärt. Er versuche aber dennoch, weitere Denkweisen aufzuzeigen. "Ich lasse sie auch gern nur einen Satz tippen. Zum Beispiel 'Wir treffen uns heute'. Dann frage ich, wie lange braucht ihr dafür? Meistens sind es sieben bis zehn Sekunden" so Ell.

"Ich erkläre dann die verzögerte Reaktion. Den meisten Jugendlichen ist das gar nicht bewusst. Aber wenn danach eine gefährliche Situation kommt, reagieren sie hoffentlich vorbereiteter."

Doch mit ihrer Präventionsarbeit will die Polizei nicht die Eltern aus der Verantwortung ziehen, denn: Auch diese können laut Ell ihren Teil dazu beitragen, dass der so leichtsinnige Umgang mit dem Smartphone gar nicht erst zur Gewohnheit wird. Er rät: Handys so lange wie möglich von den Kindern zurückzuhalten.

"Denn auch Erwachsene sind sich der Gefahren, die ein solches Gerät für Kinder birgt, oft gar nicht richtig bewusst." Die Polizei spreche daher auch immer wieder Erwachsene in den Straßen an, die Kopfhörer tragen und nur aufs Handy schauen, erklärt Jürgen Ell. "Immerhin: Die meisten sind einsichtig."