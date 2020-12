vor 4 Stunden Karlsruhe/Rheinstetten/Freiburg Unfallfahrer von Karlsruhe schweigt - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Nachdem am 24. November ein 48 Jahre alter und in Untersuchungshaft befindlicher Tatverdächtiger in Rheinstetten, Karlsruhe und bei Riegel mit teils geraubten Fahrzeugen mehrere Verkehrsunfälle verursacht hat, suchen die Ermittlungsbehörden nach weiteren Geschädigten und Zeugen. Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.