Trotz leicht gestiegener Gesamtzahl der Unfälle mit Beteiligung des Schwerverkehrs, war die Anzahl der Verletzten in diesem Zusammenhang leicht rückläufig. "Hier wird deutlich, wie sich die präventive und repressive Arbeit der Spezialisten der Verkehrspolizei Karlsruhe, auswirkt", bemerkt Polizeidirektor Martin Plate, Leiter der Verkehrspolizei Karlsruhe. "Der Kontrolldruck und damit verbunden auch die konsequente Sanktionierung von Verstößen, trägt maßgeblich zur Sicherheit auf den Autobahnen und Fernstraßen im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe bei", so Plate weiter.

Die Anzahl der Unfälle mit motorisierten Zweirädern sank im Vergleich zum Vorjahr um beinahe fünf Prozent von 353 auf 337. Ein Trend, der sich auch in der landesweiten Statistik fortsetzt. Motorradfahrende verunglückten 2021 beinahe um 10 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Hier hätten auch die Schwerpunktkontrollaktionen im Frühjahr und auch die an vielfach von Motorradfahrenden genutzten Strecken durchgeführten Kontrollen ihren Anteil.

Elektromobilität

Auch im zweiten Jahr der Pandemie hat die Elektromobilität einen deutlichen Zuwachs erfahren und in den vergangenen fünf Jahren hat sich die Anzahl der Haushalte mit einem Elektrofahrrad verdreifacht. Wie schon 2020 nahm damit auch die Zahl der Pedelec-Fahrenden in 2021 zu. Dies wird nicht zuletzt auch in steigenden Unfallzahlen deutlich. Hinzu kommt noch eine große Anzahl von Elektro-Rollern, die unter anderem auch gewerblich vermietet und vornehmlich auf kürzeren Strecken im innerstädtischen Bereich eingesetzt werden. Mit der gestiegenen Anzahl der Pedelec-Nutzer erhöhte sich auch die Zahl derer, die bei Unfällen verletzt wurden. Diese Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 Prozent. Die Gesamtzahl der Unfälle mit Beteiligung Pedelec-Fahrender stieg in gleichem Maße, von 137 auf 165. Auffällig an den Zahlen für 2021 war die Zunahme der Fahrten unter Alkoholeinfluss mit dem E-Scooter. Jede vierte angezeigte Trunkenheitsfahrt wurde mit dem E-Scooter begangen. Hier wurde und wird Aufklärungs- und Präventionsarbeit geleistet, vor allem unter jungen Erwachsenen, die die Leih-E-Scooter zumeist nutzen. Diese Gefährte sind leicht über Apps zu leihen und stehen im gesamten innerstädtischen Gebiet zur Verfügung. Der Anteil der schwerverletzten Personen liegt bei den mit dem E-Scooter-Verunfallten bei 6,7 Prozent.