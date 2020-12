vor 8 Stunden Karlsruhe Unfall mit Fahrerflucht sorgt für Stau auf der Südtangente - Zeugen gesucht

Ein langer Stau bildete sich nach einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten am Donnerstag gegen 06.50 Uhr auf der Südtangente an der Abfahrt Bulach, bei dem der mutmaßliche Verursacher flüchtete. Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt sucht in diesem Zusammenhang den Fahrer eines weißen Kombi-Fahrzeugs beziehungsweise Vans und nimmt Zeugenmeldungen unter 0721 666-3411 entgegen.