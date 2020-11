In der Nacht auf Samstag, gegen 2 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn A5 in Höhe Karlsruhe-Nord zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Porsche. Die Insassen des Autos wurden daraufhin ins Krankenhaus gebracht, der LKW Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 75.000 Euro.

Gegen 2 Uhr fuhr der Porsche hinter dem Lkw auf der mittleren Fahrspur der A5. Als der 20-jährige Fahrer zum Überholen ansetzte, kollidierte er vermutlich aufgrund falsch eingeschätzter Geschwindigkeit mit dem Heck des Lkw.

Daraufhin schleuderte der Porsche an die linke Leitplanke und von dort über alle drei Fahrspuren zurück, sodass er am rechten Waldrand zum Stehen kam. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Die 19-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der 20-Jährige wurde zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Der Lkw-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Sachschaden wird auf insgesamt 75.000 Euro geschätzt.