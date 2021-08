vor 5 Stunden Karlsruhe-Waldstadt Unbekannter zündet Holzstapel im Hardtwald an - Polizei sucht Zeugen

Ein bisher unbekannter Täter setzte am Freitagmorgen zwei Holzstapel im Hardtwald in der Karlsruher Waldstadt in Brand. Durch einen Passanten wurde der Brand gegen 5.30 Uhr schnell entdeckt. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.