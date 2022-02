Ein bislang unbekannter Täter soll am Dienstagabend gegen 18 Uhr eine schwangere Frau attackiert haben. Dabei warf der Täter einen unbekannten Gegenstand auf den Bauch der Schwangeren, die im Anschluss im Krankenhaus behandelt wurde. Die Polizei Karlsruhe sucht nach Zeugen.

Die 40-jährige Schwangere soll von der Liebigstraße in Richtung der Günther-Klotz-Anlage gegangen sein, als sie beobachtete wie ein Mann mit einem Fahrrad und ohne Licht verbotswidrig auf dem Gehweg fuhr Die Frau machte den Radfahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam. Hierauf reagierte der Radfahrer laut Polizei mit Beschimpfungen und fuhr zunächst davon.

"Einige Zeit später kam der Täter in dem Karl-Wolf-Weg wieder auf die Frau zugefahren, die mittlerweile durch eine Freundin begleitet wurde. Kurz vor dem Erreichen der Fußgängerinnen warf der Unbekannte einen Gegenstand in ihre Richtung und traf die schwangere Frau am Bauch. Der Aufprall war so heftig, dass das Opfer zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus kam. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Kühler Krug", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: Zwischen 20 und 30 Jahre alt, kurze, lockige, vorne gegelte Haare, südländischer Teint, Er trug einen schwarzen Parka und fuhr auf einem vermutlich älteren, dunklen Damenfahrrad ohne Licht. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.