vor 6 Stunden Karlsruhe Unbekannte überfallen 89-Jährige nachts in ihrer Wohnung in Karlsruhe

Zwei Unbekannte haben in Karlsruhe eine 89 Jahre alte Frau überfallen und Bargeld gestohlen. Die beiden hebelten am frühen Donnerstagmorgen die Kellertür auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus, wie die Polizei am Freitag mitteilte.