vor 2 Stunden Linkenheim-Hochstetten Unbeaufsichtigte Kerze löst Brand aus: 20.000 Euro Schaden

Eine unbeaufsichtigte Kerze hat ersten Ermittlungen zufolge am Dienstag einen Brand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße in Linkenheim-Hochstetten ausgelöst.