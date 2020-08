Nach über 100 Jahren zieht das Hauptzollamt Karlsruhe um. Die neue Liegenschaft befindet sich in der Philipp-Reis-Straße.

Nach über 100 Jahren mit Dienstsitz in der Rüppurrer Straße 3 a zieht das Hauptzollamt Karlsruhe ab dem 17. August in das neue Dienstgebäude an der Philipp-Reis-Straße. Die neue Liegenschaft, die technisch auf dem neusten Stand ist, bietet einen barrierefreien Zugang und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut zu erreichen, so die Stadt in einer entsprechenden Pressemeldung.

In etwa vier Wochen, vom 17. August bis zum 11. September 2020, soll der komplette Umzug der sechs Sachgebiete abgeschlossen sein. Die Erreichbarkeit telefonisch unter der Zentralnummer wie auch elektronisch per Mail, ist während des gesamten Umzugs sichergestellt.

Das Hauptzollamt Karlsruhe nahm mit seinen 713 Beschäftigten im Jahr 2019 zirka 7,7 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt ein, fertigte 12,6 Millionen Warensendungen für den Im- und Export ab und bearbeitete über 55.000 Postsendungen aus Drittländern. Bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit beläuft sich die ermittelte Schadenssumme auf 17,4 Millionen Euro.