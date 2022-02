Beim Durchzug des Sturmtiefs "Zeynep" am Freitag hatten die Feuerwehren im Stadt- und Landkreis Karlsruhe auch diesmal wieder einiges zu tun. Im Landkreis Calw wurde ein 68 Jahre alter Mann durch den Sturm zudem schwer verletzt.

In der Integrierten Leitstelle Karlsruhe sei es zwischen 16 Uhr und 0 Uhr zu einem leicht erhöhten Notrufaufkommen gekommen, erklärt die Branddirektion Karlsruhe in einer Pressemeldung. Die Feuerwehr der Stadt Karlsruhe wurde zu neun Einsätzen alarmiert.

"Es handelte sich in allen Fällen, in Folge einzelner Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h und 90 km/h, um die Beseitigung umgestürzter Bäume und abgebrochener Äste, das Sichern von losen Bauteilen sowie das Absperren einzelner Straßenabschnitte."

Keine Verletzten im Stadtgebiet Karlsruhe

Im Karlsruher Stadtteil Knielingen drohten drei Masten der Straßenbeleuchtung und örtlichen Stromversorgung auf eine Straße zu fallen, in Neureut wurde das Flachdach eines Mehrfamilienhauses durch eine Sturmböe zu großen Teilen weggerissen, heißt es weiter. Verletzte wurden bis zum späten Abend glücklicherweise nicht gemeldet.

"Die Feuerwehren im Landkreis rückten in den frühen Abendstunden zu insgesamt elf Einsätzen aus. Auch hierbei handelte es sich überwiegend um die Beseitigung umgestürzter Bäume."

Baumteile verletzen Mann bei Pforzheim schwer

In der Nacht zum Samstag ist ein 68 Jahre alter Mann im südlich von Pforzheim gelegenen Monbachtal (Landkreis Calw) schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, wurde der Mann nach ersten Erkenntnissen durch herabstürzende Baumteile getroffen. Er sei erst am Samstagmorgen gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wie der DWD in Stuttgart ergänzend berichtete, wurden am Samstag vor allem im Bergland und im Norden von Baden-Württemberg starke bis stürmische Böen erwartet. Auch am Sonntag werde es stürmisch bleiben. In Gipfellagen des Schwarzwaldes könnte es schwere

Sturmböen oder orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten um die 105 Stundenkilometer geben.