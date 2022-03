vor 2 Stunden Thomas Riedel Karlsruhe Ukraine-Flüchtlinge in Stutensee: Bus erreicht Spechaahalle spät in der Nacht

Der Verein Schaukelpferd e.V. hat Hilfsgüter ins Grenzgebiet an die Polnisch-Ukrainischen Grenze geliefert und auf dem Rückweg 40 Kriegsflüchtlinge nach Stutensee gebracht. Der Bus mit den 17 Erwachsenen und 23 Kindern erreichte am Montagmorgen, 3 Uhr, die Spechaahalle in Stutensee-Spöck. Stutensee-OB Petra Becker und Frank Ramstötter vom Verein Schaukelpferd e.V. berichten vor Ort, wie es mit den geflüchteten Ukrainern weitergeht.