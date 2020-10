vor 26 Minuten Karlsruhe Überfall an Tankstelle: Kripo bitte um Mithilfe

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags ereignete sich ein Überfall an einer Tankstelle in der Amalienstraße. Ein 23-jähriger Mann musste in Folge dessen im Krankenhaus behandelt werden. Da die Täter flüchtig sind bittet die Kriminalpolizei Karlsruhe um Mithilfe.