vor 3 Stunden Karlsruhe Polizei sucht Zeugen: Riskante Fahrmanöver in Östringen führen zu schweren Verletzungen

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Donnerstagmorgen in der Goethestraße in Östringen.