vor 2 Stunden Carsten Kitter Karlsruhe Trotz Wetter-Wahnsinn: Karlsruhe bleibt von Gewitterschäden verschont

Zwar liegt der April schon einige Wochen zurück, das Wetter scheint aber weiterhin machen zu wollen, was es will. Auf Sonnenschein, folgte zuletzt wieder graues, durchwachsenes Wetter und dem SWR zu Folge, kam es am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch zu vielen wetterbedingten Einsätzen der Rettungskräfte. Vor allem der Bodenseekreis war betroffen. Karlsruhe blieb bisher aber von Gewitterschäden verschont.