Seit dem Wochenende gilt in Stadt- und Landkreis eine neue Corona-Verordnung. Nach den ersten Kontrollen zieht die Polizei ein erstes positives Fazit. Allerdings wurden auch krasse Verstöße festgestellt. So mussten eine Hochzeitsfeier aufgelöst und eine Gaststätte geschlossen werden.

Bereits am späten Freitagabend mussten am Karlsruher Schlossvorplatz zwei jeweils etwa 25-köpfige Personengruppen, die dort gemeinsam Alkohol konsumiert und Musik gehört hatten, an die Einhaltung der neuen Regeln erinnert werden. Alle reagierten kooperativ und entfernten sich in Kleingruppen in unterschiedliche Richtungen.

Verdacht auf illegale Glücksspiele

In der Nacht auf Sonntag wurden in einer Gaststätte in Langenbrücken mit regem Besuch gleich mehrere Verstöße festgestellt. Die aktuelle Sperrstunde und die Abstandsregeln zwischen den Tischen wurden nicht eingehalten.

Niemand trug einen Mundschutz und die Daten der Gäste wurden nicht erfasst. Außerdem wurde gegen das Nichtraucherschutzgesetz verstoßen und es ergab sich der Verdacht auf illegale Glücksspiele.

Hochzeitsfeier vorzeitig beendet

Am späten Sonntagvormittag lösten Polizeibeamte in der Philippsburger Skalstraße eine Hochzeit mit über 40 Gästen ohne Hygienekonzept auf und beendeten die Feier vorzeitig.

Am Sonntagmittag mussten Polizeibeamte bei Kontrollen an Bus- und Bahnhaltestellen sowie in der Fußgängerzone von Bad Schönborn 80 Personen an die neue Regelung erinnern. Alle zeigten sich einsichtig und kamen der Einhaltung sofort nach.