vor 2 Stunden Karlsruhe Trotz Verbot von Großveranstaltungen: Stadt Karlsruhe will Christkindlesmarkt (noch) nicht absagen

Bund und Länder haben entschieden: In diesem Jahr soll es keine Großveranstaltungen mehr geben. Was heißt das für die Karlsruher Weihnachtsstadt mit Christkindlesmarkt? Die Stadt will sich mit dem Thema erst nach den Sommerferien befassen.