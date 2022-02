vor 3 Stunden Stuttgart Trotz Eskalation: Kretschmann hofft auf politische Lösung im Ukraine-Konflikt

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hofft trotz der Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt noch auf eine friedliche Lösung. "Wie alle Menschen betrachte ich die Entwicklungen mit großer Sorge", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Die Anerkennung der selbsterklärten Volksrepubliken in der Ostukraine stelle eine "eklatante Verletzung des Völkerrechts dar" und eine Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine, sagte Kretschmann. Damit werde eine diplomatische Lösung erschwert. Er hoffe aber, dass es doch noch gelinge, den Krieg zu verhindern. Die Politik der Bundesregierung und der Europäischen Union habe seine volle Unterstützung.