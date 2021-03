vor 3 Stunden Karlsruhe Trotz Corona-Lockdown: Karlsruher Tauben bitte nicht füttern

In einer Pressemitteilung appelliert die Stadt Karlsruhe an die Bürger, sich an das in der städtischen Straßen- und Anlagenpolizeiverordnung verankerte Fütterungsverbot zu halten. Der Grund: Die Fächerstadt führt anhand eines "Stadttaubenkonzepts" regelmäßig selbst kontrollierte Fütterungen durch, um Überpopulationen zu verhindern. Da durch den Lockdown weniger Menschen in der Stadt unterwegs sind, könnten pickenden Tauben den Eindruck von Hunger erwecken.