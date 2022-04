Philippsburg Trächtiges Reh bei Philippsburg gewildert: Polizei sucht Zeugen

Eine Anglerin entdeckte am Sonntagmittag einen Rehkadaver mit abgetrennten Keulen im Bereich des Baggersees Balkert. Offenbar wurde das Reh im Zeitraum von Samstag bis Sonntag gewildert.

"Wie ferner festzustellen war, trennten bislang unbekannte Täter die Keulen des Tiers ab, wickelten die Überreste wohl in Laken und Tüten ein und legten sie in einem Gestrüpp ab. Erschwerend kommt hinzu, dass das erlegte Reh trächtig war. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter der Rufnummer 07256-932 90 in Verbindung zu setzen", so die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.