vor 3 Stunden Weingarten 95-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Weingarten

Während der Brandbekämpfung in der Doktor-Wohnlich-Straße in Weingarten ist am Dienstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, eine Frau tot aufgefunden worden. Wie die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe bekanntgibt, wurde das Opfer von der Kriminalpolizei und der Rechtsmedizin als die 95-jährige Bewohnerin identifiziert. Zuvor hatte noch der 70-jährige Sohn versucht in die Räumlichkeiten seiner Mutter zu gelangen, wobei er eine Rauchgasvergiftung und einen Schock erlitt. Warum die Wohnung in Brand geriet ist nun Teil der Ermittlungen.