vor 38 Minuten Pforzheim Toter aus Nagold identifiziert

Der am Samstagnachmittag in Nagold aufgefundene Leichnam wurde von der Rechtsmedizin als Bodo B. aus Pforzheim identifiziert. Hinweise auf Fremdeinwirkungen konnten ausgeschlossen werden. Der 70-jährige Pforzheimer wurde am Montagmorgen als vermisst gemeldet.