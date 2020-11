vor 7 Stunden Gondelsheim Technischer Defekt: Auto in Gondelsheim ausgebrannt

Am Donnerstag, um 8.50 Uhr, führte vermutlich ein technischer Defekt dazu, dass ein SUV in der Brettener Straße in Flammen aufging. Die Fahrzeuginsassen hatten zuvor noch den Rauch bemerkt und sich in Sicherheit gebracht.

Der Fahrzeugführer hatte während der Fahrt im Motorraum des SUV eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen. Er brachte daher den Geländewagen unverzüglich zum Stehen und wollte näher nachschauen. Unmittelbar danach fing der Pkw an zu brennen und stand wenig später bereits unter Vollbrand. Die Feuerwehren aus Bretten und Gondelsheim eilten mit insgesamt rund 20 Einsatzkräften vor Ort. Bereits gegen 09.10 Uhr waren schließlich die Flammen gelöscht. Beide Fahrzeuginsassen konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt in Höhe von etwa 12.000 Euro.