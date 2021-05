vor 4 Stunden Stuttgart Nächstes Lern-Desaster: "Belwü" beendet Zusammenarbeit mit Schulen in Baden-Württemberg

Tausende Schulen in Baden-Württemberg sollen das Hochschulnetz des Landes (Belwü) verlassen. Davon sind nach Angaben von Belwü mehr als 2.000 Schulen betroffen. Diese müssen sich nun für ihre Webauftritte neue Anbieter suchen. Für Mailkonten und digitale Lernplattformen falle die Anbietersuche weg, diese sollen auf eine zentrale Plattform verlagert werden. Dies teilte Belwü den Schulträgern im Südwesten am Freitag in einem Schreiben mit, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Diese Änderung soll jedoch frühestens ab Oktober 2021 umgesetzt werden - bis dahin bleibt die Zusammenarbeit mit den Schulen bestehen.