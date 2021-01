vor 6 Stunden Karlsruhe Tatverdächtiger festgenommen: Angeblich geplante Gewalttat in Karlsruhe verhindert

Wie die Polizei mitteilt, erhielten die Beamten am Samstagabend Hinweise auf eine mögliche Gewalttat durch den angeblichen Einsatz von Sprengmitteln in Karlsruhe. Ein Tatverdächtiger wurde in seiner Wohnung festgenommen.