vor 3 Stunden Karlsruhe Diebe klauen Swimming-Pool: Karlsruher Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Diebe haben im Zeitraum zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 12.25 Uhr, einen Swimming-Pool aus dem Garten eines Wohnanwesens in der Schwetzinger Straße in Kalrsruhe-Hagsfeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.