vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe "Swim & Run" in Karlsruhe Durlach: Multisport Event lockt 126 Sportfans ins Wasser - und in den Wald

Sport ist Mord? Von wegen! Am heutigen Sonntag konnten Sportfreunde sich beim jährlichen "Swim & Run" Wettkampf wieder so richtig auspowern. Insgesamt nahmen 126 Athleten an dem Event teil. Diese konnten zwischen dem kurzen "Swim &" Run", 400 Meter Schwimmen und 4 Kilometer Laufen, oder dem langen "Swim & Run", 800 Meter Schwimmen und 8 Kilometer Laufen, wählen. Ausgetragen wurde das Event im Turmbergbad Durlach. Die rund 8,7 Kilometer lange Rennstrecke führte durch den Schlosspark und den Hardtwald.