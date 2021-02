Wie die Polizei in einer Eilmeldung bekanntgibt, hat sich gegen 11 Uhr am Dienstag auf der Karlsruher Südtangente ein schwerer Unfall ereignet, bei dem zwei Lkw frontal zusammengestoßen sein sollen. Die Strecke ist aktuell voll gesperrt.

12:12 Große Mengen Kraftstoff ausgelaufen

Wie Markus Pulm, Pressesprecher der Feuerwehr Karlsruhe, gegenüber ka-news.de vor Ort bestätigt, ist es auf der Südtangente zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. "Ein in Fahrtrichtung Durlach fahrender Lkw hat die Mittelleitplanke durchbrochen und ist mit einem in Richtung Rheinland-Pfalz fahrenden Lkw kollidiert", so Pulm.

Drei Personen sollen bei dem Unfall verletzt worden sein, eine davon schwer. Die Person wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. In einer Pressemeldung teilt die Feuerwehr zudem mit, dass aus einem der Lkw große Mengen von Kraftstoff ausgelaufen sind.

"Die Feuerwehr sicherte die Kanaleinläufe, um das Einlaufen des Kraftstoffs in die Kanalisation einzugrenzen. Die Alb wurde im Bereich der Unfallstelle kontrolliert. Tiefbauamt und Umweltamt kamen vor Ort", heißt es weiter. Die Südtangente ist laut Feuerwehr in beiden Richtungen aktuell weiter voll gesperrt.

11:28 Drei Personen verletzt

Nach ersten Informationen sollen bei dem Unfall drei Personen verletzt worden sein. Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.